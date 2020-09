Barris de carvalho francês chegam para receber safra extraordinária da Villa Francioni

A madeira mais nobre do planeta para envelhecimento de vinhos é o carvalho francês. A Villa Francioni importou uma quantidade grande destes barris e eles chegaram a São Joaquim esta semana. A quantidade é maior do que todos os anos anteriores e o motivo é nobre: a elevada qualidade da safra colhida este ano, entre fevereiro e abril, vai garantir vinhos de excelente qualidade em quantidade acima dos anos anteriores.

Foram muitos os motivos para a excepcional safra de 2020. A estiagem e o tempo seco do ano passado se mostraram um aliado poderoso para a maturação completa das uvas, que ficaram com excelente sanidade. “O resultado é uma safra extraordinária”, comemora o enólogo Edson Andrade. “Por isso”, segundo ele, “é tão importante que estes vinhos, únicos e raros, sejam acolhidos no carvalho francês”.

A maturação nos barris de carvalho adiciona aromas e taninos ao vinho e permite, devido à porosidade da madeira, que ele respire. Ou melhor, auxilia na oxigenação e no amadurecimento gradual da bebida.

Foto: Divulgação Villa Francioni