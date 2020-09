Um crime que esfacelará o regime democrático – Por Henrique Córdova

Ninguém mais tem qualquer dúvida sobre o destino da Lava-Jato e do combate à corrupção no Brasil. Ele vem, de modo sibilino, sendo traçado e percorrido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja composição, fiel à sua origem e ideologicamente atuante, prepara o golpe final para breve.

A recente anulação de sentença de Sérgio Moro, sob o argumento de parcialidade, que condenou um “doleiro” e foi confirmada por instâncias superiores, prenuncia a anulação dos processos em que Lula foi condenado e abre uma larga avenida enfeitada com “ pedrinhas de brilhante“ para que o maior ladravaz da história política do Brasil, quiçá do Universo, passe como um herói redimido.

Só o povo enfurecido nas ruas, apesar da pandemia, pode impedir a perpetração de um crime que esfacelará o regime democrático, a função judiciária e as esperanças de quem trabalha e vive honestamente.