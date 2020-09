Últimas semanas da exposição de Pita Camargo, na Villa Francioni

A exposição do artista catarinense Pita Camargo, iniciada em julho, na galeria de arte da Villa Francioni, entra nas últimas semanas. O evento que traz a exibição inédita de obras tridimensionais vem sendo um grande sucesso na região de São Joaquim e pode ser visitado até 21 de setembro.

Cinco dias após o encerramento da exposição de Pita Camargo, no sábado, 26 de setembro, uma nova mostra será exibida na galeria da Villa Francioni. Trata-se das pinturas do artista visual e fotógrafo Alceu Bett, que iniciou sua carreira fotográfica ao desenvolver o projeto “Os excluídos”, com a Anistia Internacional e Centro de Defesa dos Direitos Humanos.

A direção da vinícola informa que todos os protocolos e normas de saúde – uso de máscara, redução no número de visitantes, distanciamento entre os presentes, uso de álcool-gel, entre outros – continuam sendo cumpridos rigorosamente para evitar qualquer risco de contágio da Covid-19 entre os visitantes.

SERVIÇO

O QUÊ: Últimas semanas da Exposição Pequenos Formatos, de Pita Camargo

QUANDO: Encerramento 27 de setembro

ONDE: Galeria de arte Villa Francioni, São Joaquim/SC

Fotos: Divulgação VF