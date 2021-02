Exposição “Memórias Afetivas” faz parte das comemorações dos 15 anos da Villa Francioni

A Villa Francioni está celebrando 15 anos da produção dos seus primeiros vinhos e, para marcar a data, receberá a exposição Memórias Afetivas, da artista catarinense Maria Salette Engels Werling. Composta de 20 telas, a abertura será realizada no dia 20 de fevereiro, às 14 horas, na Galeria de Arte da vinícola. A curadoria é de Edson Busch Machado.



A presidente do conselho administrativo da VF, Daniela Borges de Freitas, explica que a exposição homenageia a memória de seu pai, o visionário empresário Dilor Freitas, mentor do empreendimento. “Celebrar o sucesso com arte certamente seria de seu agrado e, para nós, herdeiros de sua iniciativa, é a maneira de agradecermos o apoio dos catarinenses”.

Pintora e arte-educadora, Maria Salette realizou oficinas de arte nas escolas, produziu murais para espaços públicos e participou de inúmeras exposições em museus, galerias e universidades em diversas cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Com “Memórias Afetivas”, ela ressalta a natureza e, ao mesmo tempo, as interferências humanas.

As obras da exposição – realizadas com técnica de tinta acrílica sobre tela – são recentes e foram produzidas no ateliê em Blumenau.

Para Edson Machado, a personalidade do trabalhador rural catarinense, observador da natureza e empreendedor, está retratada com delicadeza e com uma visão contemporânea nas telas da pintora. “Os vales e colinas, montanhas e terrenos arados pelo homem do campo, e agora criados artisticamente, resultam em novas paisagens sob linhas e cores fortes”, resume.

A exposição ficara na Villa até o dia 26 de abril. A entrada é franca.



SERVIÇO:



O QUÊ: Exposição de Maria Salette em comemoração aos 15 anos dos rótulos da VF



QUANDO: 20/02/2021 a 26/04/2021

ONDE: Villa Francioni – Rodovia SC-114, Km 300 Zona Rural, São Joaquim – SC



QUANTO: Entrada Gratuita



VISITAÇÃO: Diariamente, inclusive fins de semana, das 10 às 17 horas