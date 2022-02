Vindima 2022 – Vinhedos do Monte Agudo lança programação especial

Uma das vinícolas mais sensacionais da altitude, a Vinhedos do Monte Agudo, em São Joaquim, divulgou recentemente sua programação para a Vindima 2022, com uma agenda repleta de eventos, degustações, um cardápio apetitoso, piqueniques, música ao vivo, sunsets e muito mais. Confira:

Programação Vinhedos do Monte Agudo – São Joaquim

O período da Vindima acontece durante todo o mês de março na Vinhedos Monte Agudo.

Informações importantes

• O espaço enogastronômico da Monte Agudo está situado em meio aos vinhedos, com a melhor vista da região.

• Não realizamos o processo de vinificação em São Joaquim, portanto, não há visita guiada.

• Aceitamos cartões de crédito e débito na nossa loja, todavia, por ser em área rural, é possível que haja problemas no sinal da internet. Aconselhamos, por isso, a trazer dinheiro também!

• Para fazer a reserva em qualquer um dos eventos, acesse o nosso site http://www.monteagudo.com.br e click no menu RESERVAS. É necessário o pagamento de 100% do valor antecipado.

• Em caso de remarcação, de qualquer um dos programas, solicitamos o mínimo de 72h de

antecedência. Caso seja necessário o cancelamento, o valor de 50% da programação será devolvido.

• O último horário de chegada para o almoço é às 13h e no jantar às 21h, em razão da operação da cozinha.

Petiscos e Vinho em taça

Caso não tenha feito reserva em um dos eventos, ainda assim, é possível aproveitar a nossa paisagem, utilizando de nossas mesas no ambiente externo, desde que haja disponibilidade.

Você poderá apreciar um vinho em taça ou garrafa, e também se deliciar com os nossos petiscos (consulte a nossa equipe no local).

– http://www.monteagudo.com.br

– reservas@monteagudo.com.br

– (49) 99152-0117

Rodovia SC 438, Km 69, São Joaquim|SC

Almoço ou jantar

Almoço todos os dias da semana [EXCETO QUARTA], às 12h (último horário de chegada às 13h)

Jantar sexta e sábado, às 20h (último horário de chegada às 21h)

Menu internacional, especialmente elaborado pela Chef residente Kathia Rojas, que valoriza os ingredientes locais.

Escolha entre as opções

Entrada

• Carpaccio de Frescal ou Mix de folhas com brie peras ao mel e crocante de copa (opção vegetariana retirando o crocante de copa).

Prato Principal

• Entrevero (prato típico do planalto serrano com pinhão) ou

• File de truta com manteiga de ervas e raspas de limão, acompanhado de couscous marroquino.

• Opção vegetariana: Spaghetti com brie, tomatinhos confit e manjericão.

Sobremesa

• Torta desestruturada de maçã ou

• Mousse de doce de leite com coulis de frutas vermelhas

Na opção almoço/jantar sem vinho servimos água e café (Não está incluso o vinho, que pode ser comprado a parte, menu de vinhos em taça e garrafa disponível no local).

Na opção de almoço/jantar harmonizado servimos 1 taça 75ml welcome drink de espumante + 2 taças 75ml de vinho (conforme o prato escolhido) + 1 taça 50ml de vinho de sobremesa. Água e café inclusos também.

Valores

R$ 150,00 por pessoa (almoço sem vinho)

R$ 197,00 por pessoa (harmonizado com vinhos)

Piquenique

Segunda e terça das 11h às 17h [QUARTA FECHADO]

Quinta, sexta e sábado das 11h às 17h Domingo das 11h às 15h

Pioneira na realização dos piqueniques na Serra Catarinense, a Vinhedos do Monte Agudo, oferece aos visitantes uma experiência com vinhos ao ar livre, no meio dos parreirais, com a proposta de unir as pessoas em volta de deliciosos quitutes para celebrar a vida.

O piquenique inclui

• 2 taças de vinho ou espumante em acrílico que você pode levar para casa;

• Prato de frios com cestinha de pães;

• 2 sanduíches com rosbife de frescal;

• Mix de castanhas e frutas secas;

• Geleias e patês;

• 1 garrafa de vinho*.

Valores

Voucher Casal: R$ 235,00*

Voucher individual: R$167,00*

Voucher Infantil: R$ 95,00

*O valor do evento pode variar de acordo com o vinho escolhido pelo cliente. (o valor acima se refere a garrafa do Sinfonia Rose Brut) Consulte a nossa equipe para saber mais.

Caso o clima não permita a realização do evento no dia, será oferecido outro serviço como opção (desde que haja disponibilidade) ou será oferecida a devolução do valor em produtos.

Sunset

Todos os dias da semana [EXCETO QUARTA E DOMINGO], às 16h30

Este evento oferece ao cliente uma degustação de vinhos onde a apresentação é feita por um sommelier, enólogo e/ou proprietário.

A contemplação do pôr do sol, do alto dos vinhedos, com a melhor vista da região, é parte da experiência sensorial.

Importante: Programa não recomendado para crianças, por tratar-se de uma explicação técnica sobre vinhos. Realizado dentro do espaço enogastronômico, portanto acontece igualmente com chuva.

A degustação é em taças padrão ISO, para cada vinho e acompanhada de prato de frios e pães.

Valores

Sunset Prata R$ 85,00 por pessoa, com a degustação de 4 vinhos.

Sunset Ouro R$ 110,00 por pessoa, com a degustação de 7 vinhos.

Sunset Wine & Music

Um evento para contemplar o pôr do sol, ouvindo boa música, enquanto degusta um vinho e curte um momento agradável com amigos!

06/03/2022 às 16h Tie Bass (contrabaixo) e Maycon de Souza (saxofone)

20/03/2022 ás 16h Bruno Jacomel (Violinista Camerata Florianópolis)

Ingressos a venda em nosso site.