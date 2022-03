A esplêndida Vindima 2022 na Vinícola Fattoria São Joaquim

A Vinícola Fattoria São Joaquim realizou, neste último sábado (19), um evento memorável trazendo o deleite de um Tramonto (como chamam o por do sol na Italia) harmonizando seus vinhos finos de altitude com iguarias especiais da culinária italiana como Presunto de Parma preparado meticulosamente pelo cheff Marcelli Zandonadi além de Burratas, insalata capresse, geleias artesanais, pastas italianas, caponata e inúmeros requintes saborosos confeccionados pela cheff Eleunite Alexandrini de Rio do Sul e tudo isso ao som do saxofonista Ruan Carlos.

Após o Tramonto, o típico frio da região tomou conta da altitude dos vinhedos acima dos 1300m, mas a Fattoria São Joaquim estava disposta a demonstrar o charme de sua ousadia proporcionando aos visitantes um fantástico anoitecer com o céu purpúreo ao encanto de uma fogueira e degustando os vinhos finos de altitude em plena lua cheia.

Além do fascinante Tramonto, do charme da fogueira, a vinícola ainda reservou um saboroso jantar a seus convidados em seu receptivo servindo uma especialíssima muqueca serrana com o raro peixe Tamboril, um peixe de águas profundas do atlântico norte. Sem dúvida um dos mais impressionantes eventos da Vindima de Altitude 2022.

Sobre a Fattoria São Joaquim

A Vinícola Fattoria São Joaquim teve seu início em 2018 após investidores de Rio do Sul e Blumenau começarem o empreendimento no Monte Alegre, a cerca de 15km do centro de São Joaquim, ás margens da SC-1114, plantando uvas das variedades Sauvignon blanc, Cabernet Franc, Montepulciano, Sangiovese, Vermentino, Rebo, Petit verdot e Peccorino.

Hoje a vinícola possui três rótulos no mercado que são: o espumante “Tasi” e dois sangioveses denominados “Primo” e “Terzo”

“Estamos focados na qualidade da matéria-prima que é a uva, em produzir uva de alta qualidade para que o cliente descubra na taça os cuidados supremos que temos ao produzir o vinho“. Declarou um dos investidores da Fattoria São Joaquim.