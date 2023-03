Villa Francioni traz mais uma novidade para o mercado: nova safra do vinho Francesco

Mais uma novidade em meio à Vindima 2023, a Villa Francioni vai lançar a safra 2020 de um dos seus vinhos mais especiais, o Francesco. Com aromas intensos de frutas negras que lembram a amora, cereja, framboesa e frutas silvestres, o vinho que tem a tonalidade vermelho rubi com reflexos brilhantes e combina muito bem com variados tipos de carne estará disponível no mercado a partir da próxima semana.

O VF Francesco é único. Para a sua elaboração, são utilizados cinco tipos diferentes de uvas: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec e Syrah, e permanece em um estágio de 14 meses em barris de carvalho francês. O nome é em homenagem ao bisavô do empresário Dilor Freitas – mentor do empreendimento. “Ele se tornou um vinho muito especial para nós, pois o bisavô do meu pai foi o primeiro integrante da família Francioni a sair da Itália e vir morar no Brasil”, explica Daniela Freitas, presidente da Villa Francioni.

Fundada em setembro de 2001, atualmente a Villa Francioni é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente).

Fotos: Ana Paula Lemos / Divulgação VF