Confraria Sarará conecta mulheres negras ao mundo do vinho

Na última quinta-feira (02), foi realizado na capital catarinense o primeiro encontro da Confraria Sarará, que conecta mulheres negras ao universo do vinho. O evento aconteceu no Impact Hub na Beira Mar e contou com mais de dez mulheres na edição piloto.

Criada pela comunicadora e sommelière de vinhos, Ana Paula Lemos, a Confraria Sarará tem o propósito de conectar mulheres negras ao mundo do vinho, com encontros para degustações técnicas e celebrativas. O projeto foi desenvolvido em São Joaquim, na Serra Catarinense e terra natal da idealizadora do projeto e Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude.

“Não acreditamos no termo descomplicar o vinho, porque a beleza está justamente na complexidade que ele apresenta. Queremos oportunizar o acesso para que essas mulheres contemplem e desfrutem de toda essa complexidade”, afirma Ana Paula.

Mais de cinquenta mulheres compõem os grupos de whatsapp da confraria e o intuito é realizar ao menos um encontro por mês, tanto em São Joaquim, quanto em Florianópolis. A ideia é que futuramente o grupo oportunize bolsas de estudos para as participantes, a partir de incentivos de parceiros.