Alunos da APAE visitam exposição de Juarez Machado na Galeria de Arte da Villa Francioni

Alunos da APAE de São Joaquim visitaram na tarde desta sexta-feira (28), a Galeria de Arte da Villa Francioni. Na exposição, os estudantes puderam apreciar as 20 gravuras inéditas, produzidas em Paris, numeradas e assinadas pelo multiartista Juarez Machado.

Esta é a primeira vez do grupo na vinícola. A presidente do Conselho de Administração da VF, Daniela de Freitas, celebrou a visita: “Ficamos muito felizes em receber os alunos, é sempre uma honra abrir as portas da nossa Galeria e proporcionar a cultura a todos”.

Fundada pelo visionário empresário Dilor Freitas, atualmente a Villa Francioni é administrada pelos sócios-conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente do Conselho).