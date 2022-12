São Joaquim vivencia o 1º Seminário de Valorização das Indicações Geográficas da Serra Catarinense

Abriu nesta terça-feira (29) e encerra-se na noite desta quarta-feira (30), no Salão Paroquial, no Centro de São Joaquim, o 1º Seminário de Valorização das Indicações Geográficas da Serra Catarinense. O evento é uma promoção do Sebrae/SC. Logo no primeiro dia, reuniões técnicas e palestra com ênfase às oportunidades de empreendedorismo para as Indicações Geográficas (IGs), fizeram parte da programação.

O Seminário tem por objetivo disseminar a importância das IGs no desenvolvimento da região, com explanações esclarecedoras para que a sociedade conheça, se aproprie e valorize as Indicações Geográficas da região de São Joaquim, impactando assim na autoestima local, nos novos negócios e outros diretamente envolvidos com os registros.

Conforme explica o gerente regional do Sebrae Serra, Altenir Agostini, o mérito deste 1º Seminário é criar o envolvimento que leve o tema IG para outras pessoas fora do setor. Ou seja, crie um movimento para que a sociedade compreenda e dissemine a importância da certificação, e mostre para os diversos públicos como pode ganhar mais com a Indicação Geográfica de produtos locais. “Isso só tem em São Joaquim. Por isso a importância de se criar um círculo virtuoso de valorização que facilite a divulgação, e que se torne uma oportunidade para o turismo, cada qual, dentro da sua característica”, fundamentou Alternir.

A participação ao Seminário não é dirigida somente a quem produz maçã, mel, vinho ou queijo, mas também empresários ligados a outros segmentos como postos de combustíveis e comércio em geral, e da comunidade como um todo, para que entendam e possam falar que a cidade tem registros de Indicações Geográficas (IGs). O Seminário oportuniza a chance de abrir caminhos que possam fazer com que o visitante conheça e adquira produtos diferenciados. Na Serra, são mais de 2 mil empresários ligados diretamente às certificações da IGs.

A programação do Seminário será retomada às 18h30 desta quarta-feira (30). Oportunidade para conferir a palestra de Rogério Ruschel, reconhecido nacionalmente. O evento é aberto à toda a comunidade e as inscrições podem ser feitas na hora ou pelo link https://forms.office.com/r/9qPqsZxzjX

Crédito Fotos: Paulo Chagas

Assessoria de Imprensa