Menino de 10 anos doa economias para ajudar hospital contra o coronavírus

Um menino de 10 anos abriu seu cofrinho e doou R$ 337 ao Hospital São José, em Arroio do Meio, na Região do Vale do Taquari. O dinheiro será utilizado pela instituição para adquirir equipamentos de proteção aos profissionais da saúde.

Para Mathias Krein, o motivo é bem simples: um dia, ele pode precisar do atendimento.

“Eu vi que o hospital estava precisando. E se eu pegar o coronavírus, eu vou pra lá, né!?”, disse.

A professora Magda Rockenbach, mãe do menino, relembra com emoção quando ele a chamou para conversar e contar que iria doar o dinheiro.

“A gente conversou sobre a impotência das doações, mas sem esperar nada. Ele disse que tinha uma coisa para dar e tirou todo o dinheiro”, conta.

“Ele é apaixonado por Lego, então, quando está de aniversário, os avós e familiares dão um dinheirinho para ele de presente, e ele vai juntando. Às vezes ficamos conversando em família, e aqueles dias falamos das doações e tal, como é importante. Ele ficou pensativo e no dia seguinte ele chamou minha irmã no quarto e disse que gostaria de doar o dinheiro dele, que ele já tinha bastante Lego e assim poderia ajudar”, disse a tia Marjana Rockembach, que é enfermeira.

O dinheiro já está com o hospital. Uma ajuda necessária, conforme Niúra Rodriges da Silva, gerente de Recursos Financeiros e Materiais, mas cujo valor é menos importante do que o gesto de solidariedade.

“É uma gratidão imensa para nos e para a comunidade; porque uma criança de apenas 10 anos já levar essa importância que é cuidar da saúde”, diz a gerente.

Arroio do Meio tem 22 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. A incidência por cada 100 mil habitantes é uma das mais altas do estado, acima de municípios como Porto Alegre e Bento Gonçalves, por exemplo, que estão entre os cinco com mais registros no Rio Grande do Sul.

Com informacoes G1