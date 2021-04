Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira, 12 de abril em Santa Catarina

Começa hoje, segunda-feira, 12 de abril, a 23ª Campanha de Vacinação contra a Influenza em todos os municípios catarinenses. A imunização contra a gripe segue até 09 de julho. Neste ano, devido à pandemia, não haverá uma data específica para a realização do Dia D, mobilização nacional para a vacinação. As prefeituras terão autonomia para definir as datas de acordo com a realidade local.

Os primeiros grupos a serem vacinados serão: ⠀

⠀

✔️ Crianças de 6 meses a menores de 6 anos⠀

✔️ Gestantes⠀

✔️ Mães até 45 após o parto⠀

✔️ Indígenas⠀

A Campanha de Vacinação contra a gripe será realizada por grupos prioritários e ocorrerá em três etapas:

– Primeira etapa (12/04 a 10/05): crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde;

– Segunda etapa (11/05 a 08/06): idosos com 60 anos e mais; e professores das escolas públicas e privadas;

– Terceira etapa (09/06 a 09/07): pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento, forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Informações NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde