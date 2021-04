Mãe e filha morrem após carro cair em represa em Santa Catarina

Um grave acidente resultou na morte de uma mãe e sua filha depois que o carro em que elas estavam caiu em um açude nas proximidades da BR-280 em São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h15 da manhã desta quarta-feira (21) no quilômetro 105 da rodovia, que liga o município à Jaraguá do Sul, onde a família residia. O condutor do veículo, de 46 anos, conseguiu se salvar.

De acordo com o 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar de ter sofrido apenas ferimentos leves o condutor estava em visível abalo emocional e não conseguiu explicar como ocorreu o acidente.

Ele também relatou que sua esposa, identificada pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) como Rozeli Panaceski de Lucano, de 44 anos, e a filha, Tainara Caroline de Lucano, de 10, ainda estavam no interior do veículo que foi submerso. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Sagrada Família, em São Bento do Sul.

Segundo relatos de populares, o carro (de marca e modelo não identificados até o momento) afundou cerca de 40 minutos antes da chegada do resgate. O fato ocorreu próximo a Fazenda da WEG, na localidade de Sertãozinho.

Os mergulhadores iniciaram então as buscas pelas duas femininas que estavam desaparecidas dentro da água. A operação de salvamento levou cerca de cinco horas devido à extensão do lago e sua profundidade, que chega a seis metros. A operação contou com apoio de mergulhadores treinados de São Bento do Sul e Porto União.

Por volta das 12h40 o Corpo de Bombeiros confirmou o óbito de mãe e filha. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaraguá do Sul.

