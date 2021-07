Recém-nascida sem roupa e ainda com o cordão umbilical é arremessada de ônibus e abandonada na madrugada gelada em avenida no RS;

Câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento em que a criança é arremessada dentro de uma sacola de um ônibus executivo. A bebê estava sem roupa e ainda com o cordão umbilical. Numa das noites mais frias com temperatura negativas.

A recém nascida foi encontrada em uma ciclofaixa na Avenida Presidente Kennedy, uma das principais da cidade, por volta das 5h. Ela foi encontrada estava nua. Durante a madrugada, os termômetros na região chegaram a marcar 3,4°C, com sensação térmica de -0,7 °C, em Cruz Alta.

Uma recém-nascida foi resgatada por policiais militares depois de ser abandonada no centro de Panambi, cidade a 375 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A menina foi socorrida e levada ao hospital pela Brigada Militar. Conforme informou a corporação, ela apresentava arranhões, estava com hipotermia, mas passa bem.

O ônibus, do qual ela foi arremessada, saiu de Porto Alegre e tinha como destino São Nicolau. A empresa que administra a frota relatou que encontrou sangue no banheiro do coletivo, o que leva a crer que o parto tenha ocorrido no veículo.

Próximo do local onde a criança foi encontrada, os policiais encontraram um saco de lixo com sangue e papel higiênico.

Com informações Uol