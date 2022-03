Incêndio destrói metade de casa e suspeita é que carregador de celular tenha causado fogo em SC

Bombeiros farão perícia, que poderá confirmar causas. Segundo dono do imóvel, carregador era único objeto na tomada no momento das chamas.

Um incêndio destruiu metade uma casa em Coronel Freitas, no Oeste catarinense, e a suspeita da causa do fogo está relacionada a um carregador de celular, informou o Corpo de Bombeiros Militar. A corporação deve fazer a perícia na segunda-feira (28), que deve apontar o motivo das chamas. O dono da casa disse aos bombeiros que o carregador era o único objeto na tomada no momento do incêndio.

O fogo foi registrado na tarde de quinta (24) no Bairro Floresta II e atingiu um quarto e parte do telhado. No cômodo, estava o carregador. Conforme os bombeiros, a perícia deve confirmar se o objeto está realmente relacionado à causa do incêndio.

Ninguém ficou ferido, já que não havia ninguém dentro da casa. Os bombeiros orientaram o morador a procurar um engenheiro, que poderá verificar se a estrutura da residência ficou comprometida.

Cerca de 2 mil litros de água foram usados para apagar o incêndio. A casa é de alvenaria e fica em um loteamento.

Fonte: G1