Insegurança! Celular sempre foi objeto de desejo dos assaltantes. Mas, com a criação do pix, os sequestros-relâmpago se multiplicaram. Recentemente uma modelo ficou na mira dos criminosos por mais de três horas e teve todo o dinheiro da conta transferido e um empréstimo feito no nome dela. Com tantos crimes acontecendo, as pessoas estão na dúvida: ter ou não aplicativos de bancos no aparelho.

Com informações R7