ÉGUA PRENHA CAI DE PONTE E MORRE NA SERRA CATARINENSE

Uma égua prenha caiu de uma ponte de madeira no bairro Cristal em Lages. O fato aconteceu na tarde deste sábado (16).

O animal atravessava a ponte quando a mesma quebrou, derrubando a égua dentro do córrego.

Segundo populares o Corpo de Bombeiros foi acionado mas como a égua já estava morta não fizeram o resgate. Até o fechamento desta matéria, o corpo da égua ainda não tinha sido removido do local.

Os moradores dos bairro Cristal e Guarujá utilizam duas pontes para encurtar caminho.

Na região há muitos animais de porte grande em função da coleta de lixo dos carroceiros.

De acordo com moradores, a maior preocupação é com as crianças, que passam diariamente nas duas pontes para ir a escola Jorge Augusto Neves vieira, que fica ao lado do campo do amador no Pisane.

A população de modo geral também transita pela ponte para chegar ao trabalho, afinal de contas, este é o caminho mais curto para quem transita na região.

Fonte: Rádio Clube