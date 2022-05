Três Pastores de lages vítimas fatais de acidente na BR 116

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (6), por voltas 21h30 na BR-116 KM 227, no acesso ao Aeroporto de Correia Pinto.

Dois veículos foram envolvidos no acidente um Civic placas de Curitiba no qual estavam um casal e uma criança de aproximadamente 6 anos, ambos levados ao hospital para atendimento, e no Mobi placas de Lages, estavam os pastores Hilton Laurentino, Jane Laurentino e Juliane, irmã de Jane.

A quarta vitima de 15 anos foi encaminhado ao hospital e está em estado estável com uma fratura no fêmur, filho do casal de pastores.

Hilton e Jane eram pastores titulares da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Bela Vista.

Hilton e Jane conheci desde criança da IEQ do bairro Santa Catarina, deixo aqui meus sinceros sentimentos à família, e que Deus possa confortar os corações dos dois filhos e parentes.

O velório será na IEQ SEDE na avenida Belisário Ramos.