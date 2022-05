Serra do Rio do Rastro liberada e Corvo Branco interditada

A Polícia Militar Rodoviária, divulgou na manhã deste sábado(07), Imagens registradas pelos tripulantes do Águia 04, durante sobre voou pela Serra do Corvo Branco, mostram o local totalmente interditado. Segundo informações uma equipe da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina trabalha para desobstruir a rodovia, mas ainda não há previsão de liberação do trânsito. A SC-370, que cruza a Serra do Corvo Branco, faz a ligação entre os municípios de Grão-Pará e Urubici. A Polícia destaca que há diversos pontos da descida com a pista danificada, com pontos de deslizamento e erosão.