Idosa é presa por furtar pares de meias de lojas em SC

Uma mulher de 68 anos foi presa em Tubarão após furtas meias de duas lojas na área central da cidade, na manhã desta segunda-feira, 27, na Avenida Rodovalho

A Polícia Militar foi e no local conversou com uma funcionária da loja que informou que

observaram a mulher em atitude suspeita. A guarnição observou a mulher e a viu colocar as meias na bolsa e saindo sem pagar. Ela foi abordada e na bolsa foram encontrados oito pares de meia, sendo seis da loja em que foi detida e dois pares de outra loja que fica nas proximidades.

Na hora da abordagem, a mulher começou a passar mal. O Samu foi chamado para atendimento e, logo após, a mulher foi conduzida à delegacia de polícia.

Com informações do TNSul