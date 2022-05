Bebê nasce com dente e vira atração ao precisar extrair em unidade de saúde de SC

Théo Valentim Cardoso foi levado ao dentista com apenas sete dias de vida para a primeira extração. O procedimento ocorreu na Unidade Básica de Saúde do bairro Rio da Anta, em Santa Terezinha.

A mãe do pequeno, Katiane, procurou o atendimento porque o bebê nasceu com o dentinho e sentia desconforto e dificuldades para mamar. O procedimento foi realizado no dia 18 de maio.

A dentista, Débora Donato, conta que foi procurada pela mãe e, ao avaliar Théo, percebeu que o dente estava posicionado com muita mobilidade. A situação trazia riscos de aspiração, asfixia, além de impedir a mamada de forma adequada. “Decidimos por fazer o procedimento”, lembra.

O procedimento, segundo ela, foi tranquilo e rápido, sem complicações. Tanto que a equipe terminou ainda mais apaixonada por Théo Valentim, que faz jus ao sobrenome. “Ele foi muito valente, chorou apenas quando o dentinho soltou da gengiva”, lembra a dentista.

A profissional recebeu uma foto da mãe, quando chegou em casa, mostrando que Théo já conseguia mamar tranquilamente. Emocionada, ela conta que foi a primeira vez, desde que se formou há 12 anos, que se deparou com a situação.

Apesar de ter atendido apenas um paciente com esta condição, a profissional contra que o caso não é tão raro. Segundo ela, o chamado “dente neonatal” é aquele que nasce nas primeiras semanas de vida.

Com informações: ND+