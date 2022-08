Incêndio em boate na Tailândia deixa 14 mortos e 40 feridos

O público de uma boate na Tailândia tiveram que correr do local para salvar suas vidas após um incêndio tomar conta do estabelecimento nesta sexta-feira local (5).

O pânico foi capturado em vídeo, mostrando pessoas fugindo da boate Mountain B, localizada a cerca de 180 km da capital Bangkok, com várias parcialmente cobertas pelas chamas.

Pelo menos 14 pessoas morreram e 40 ficaram feridas, com a causa do incêndio ainda desconhecida e todas as vítimas identificadas como cidadãos tailandeses até agora, de acordo com a polícia local.

O incêndio na boate Mountain B começou por volta da 1h local (15h de Brasília), disse Wuttipong Somjai, superintendente de uma delegacia de polícia local, em um telefonema à Reuters.

Fonte: G1