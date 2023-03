Carro cai em rio e criança de 5 anos fica ferida após acidente em Santa Catarina

A criança apresentava um quadro de hipotermia, e uma grande hemorragia na face, com suspeita de fratura na mandíbula, arcada dentária, e no braço direito. A criança se queixava ainda de dores no tórax.

A guarnição dos bombeiros foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito entre veículos com posterior queda de um dos automóveis em um rio que corta rodovia que liga Araranguá ao Morro dos Conventos.

Um Renault Sandero se encontrava em via pública, com quatro ocupantes fora do veículo quando a guarnição chegou ao local. Conforme os bombeiros apenas uma vítima necessitou de atendimento, sendo que as demais nada sofreram.

Uma mulher de 44 anos condutora do veículo, foi encontrada no acostamento, consciente, orientada e sinais vitais normais. A vítima apresentava dores na região da coluna e dor no peito. Após atendimento a mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Araranguá.

Após a colisão, um segundo veículo, uma BMW, caiu no rio sendo que os quatro ocupantes já estavam fora do automóvel, e caminhando no acostamento da rodovia. Após avaliação, foi constatado que apenas uma vítima necessitava de atendimento, as demais sem ferimentos aparentes estavam em estado de choque.

Uma das vítimas, um menino de apenas cinco anos foi encontrado em pé, consciente, orientado e com sinais vitais alterados. A criança apresentava um quadro de hipotermia, e uma grande hemorragia na face, com suspeita de fratura na mandíbula, arcada dentária, e no braço direito. A criança se queixava ainda de dores no tórax. Após o atendimento a vítima foi encaminhada também ao hospital regional.

