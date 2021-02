Santa Catarina busca nova parceria com o Banco Mundial focada no desenvolvimento do meio rural

O governador Carlos Moisés participou na manhã desta quinta-feira, 04, de webconferência com representantes do Banco Mundial. Na reunião, foram retomadas as tratativas com a instituição financeira para renovação do Programa SC Rural. O novo programa será focado na melhoria da infraestrutura, meio ambiente, tecnologia e inovação para o meio rural e pesqueiro.

Carlos Moisés enfatizou as potencialidades do agronegócio catarinense em diversas áreas e a necessidade de investimentos para fortalecer ainda mais o setor. “A parceria com o Banco Mundial já vem de longa data. Voltamos a tratar sobre importantes investimentos que farão uma grande diferença ao homem do campo. Temos interesse em investir, especialmente no que diz respeito à preservação de água, novas tecnologias e energia trifásica para agregar valor aos produtos, facilitar a vida e inovar no campo, gerando emprego, renda e condições adequadas de trabalho”, frisou.

A intenção do Governo do Estado é que o novo SC Rural siga os moldes de outros projetos já executados em parceria com o Banco Mundial, com ações em várias áreas ligadas ao desenvolvimento e a sustentabilidade no meio rural e pesqueiro. ” Nosso estado é uma referência em sustentabilidade e desenvolvimento econômico para o agronegócio, mas temos grandes desafios pela frente, principalmente na sustentabilidade. Com essas parcerias, poderemos evoluir muito no acesso à tecnologia”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

Segundo a equipe técnica do Banco Mundial, Santa Catarina segue como uma referência em ações voltadas para a agricultura familiar e pesca. E o novo SC Rural poderá ser inspirado em experiências internacionais, como projetos executados na China, México e Índia.

“Santa Catarina está na ponta, com uma alta produtividade e a vontade de estar sempre na frente. Precisamos pensar em como conseguir que o setor agrícola seja não só produtivo, mas também inovador. E isso tem um retorno muito grande para a sociedade”, ressalta a diretora do Banco Mundial para o Brasil, Paloma Anós Casero.

Os próximos passos serão o alinhamento da proposta dentro do Governo do Estado e junto ao Banco Mundial para definir a contrapartida e o detalhamento do projeto.

SC Rural

A parceria entre Governo do Estado e Banco Mundial ocorre há mais de 30 anos para implementação de programas de desenvolvimento do meio rural e pesqueiro. O Programa SC Rural foi a última experiência nesse sentido e foi encerrado em 2017 – foram sete anos de execução e investimentos de US$ 189 milhões.

A proposta de Santa Catarina para execução do novo SC Rural será apresentada também ao Grupo Técnico do Ministério da Fazenda. O Governo do Estado aguarda ainda a apreciação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), também do Governo Federal, que deve ocorrer ainda neste ano.

Também participaram da webconferência o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli; secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Celso Lopes de Albuquerque Junior; secretária Executivo de Assuntos Internacionais, Daniella Abreu; presidente do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA), Daniel Vinicius Netto; presidente da Epagri, Edilene Steinwandter; presidente da Cidasc, Luciane de Cássia Surdi; secretária adjunto da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto Ternus; secretária adjunta da Fazenda, Michele Roncalio, e representantes do Banco Mundial.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom