A Cidasc juntamente com o Ministério da Agricultura estão preocupados com a infestação da cigarrinha em Santa Catarina. Em março, teve início um levantamento de informações com coleta de amostras em 100 pontos distintos em SC, essa coleta será enviada ao laboratório do Ministério da Agricultura.

O objetivo do levantamento é delimitar quais regiões estão com o enfezamento da cigarrinha e subsidiar estratégias para a próxima safra.

Fonte Cidasc