Geada provoca desastre histórica em vinhedo na França

Os vinhedos da França sofrem com a geada que atingiu o país. Segundo o ministro da Agricultura da França, as temperaturas abaixo de zero tornaram a situação difícil para o setor. Ele afirma que o país registrou “perdas signficativas”.

“Estamos atuando para que as ações de acompanhamento sejam implementadas o mais rápido possível. É um regime de desastre agrícola”, disse em entrevista à rádio pública francesa. Em outras palavras, o ministro adianta que podem ocorrer incentivos ficais e ajuda de bancos e seguradoras.

De acordo com a Associação Nacional de Vinicultores, essa situação é “uma das mais graves das últimas décadas”. Nesse sentido, um grupo europeu de comércio de vinhos afirmou que a geada afetou 80% dos vinhedos franceses. “Já sabemos que teremos uma safra muito baixa em 2021”, informou.

Além dos vinhedos, a geada atingiu plantações como as de beterraba, colza, damasco e pêssego. O grupo enfatizou que a situação é “bastante excepcional” e os efeitos atingiram do norte ao sudeste do país

FOGO CONTRA A GEADA

Os vinicultores franceses acenderam milhares de pequenas fogueiras para tentar evitar a geada. Os campos da França ficaram claros à noite com milhares de velas.

Produtores se valem de fogo para reduzir prejuízo da geada no interior da França | Sebastian Salim-Gomis/AFP/MetSul Meteorologia

A prática é antiga e consiste em acender velas, ou fogueiras, perto de árvores frutíferas para evitar o congelamento. Ou seja, os vinhedos parecem estar em chamas, mas é apenas uma tentativa de evitar o congelamento dos brotos.

Com efeito, as fogueiras criaram uma camada de poluição no Sudeste do país. O órgão que monitora a qualidade do ar chegou a emitir um alerta sobre a poluição e indicou que causa seriam as partículas finas induzidas pelo fogo. A fumaça chegou à cidade de Lyon na quinta-feira.

DESASTRE HISTÓRICO PARA O VINHO DA FRANÇA

Por fim, na madrugada da última quinta-feira, a geada devastou centenas de milhares de hectares de terras agrícolas na Occitânia. O estrago se deu em poucas horas ao passo que o prejuízo foi imenso.

Foi um ano terrível de 2021 que ficará na memória de todos os viticultores e da região, como de desastre. Foi o que ocorreu no histórico nos anos 1956, 1974, 1991 e 2017.

Com informações MetSul