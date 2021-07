Estado inicia entrega de 61 tratores para municípios catarinenses

O Governo de Santa Catarina deu início à entrega de 61 tratores para municípios do interior do estado na tarde desta segunda-feira, 19. A solenidade ocorreu na sede da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, em Florianópolis. O investimento para a compra dos tratores foi de pouco mais de R$ 9,2 milhões, sendo R$ 8,3 milhões de emendas da bancada federal e R$ 911 mil de contrapartida do executivo estadual.

Neste primeiro momento, foram entregues 13 unidades, que beneficiarão as cidades de Lages, Frei Rogério, São Cristóvão do Sul, Angelina, Aurora, Botuverá, Passo De Torres, Cerro Negro, Doutor Pedrinho, Major Vieira, Luiz Alves, Apiúna e Schroeder. Os recursos foram viabilizados pelas emendas dos deputados federais Carmen Zanotto, Celso Maldaner, e Geovania De Sá, do ex-deputado federal Décio Lima e dos senadores Dário Berger e Jorginho Mello, além de contrapartida do Estado. Os demais 48 tratores serão entregues aos municípios assim que forem disponibilizados pelas concessionárias.

O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva, destaca que as entregas ajudam na automatização das atividades agrícolas, o que estimula a permanência do homem no campo. “Com o uso das máquinas, aumenta-se a produtividade. Com uma produção maior, nós temos mais grãos e cereais. O trator é a principal ferramenta usada pelo agricultor, seja para transportar, arar a terra, gradear ou plantar. É uma ação que vai ajudar no desenvolvimento do agronegócio catarinense”, diz Silva.



:: Mais fotos no álbum



Um dos prefeitos contemplados com um trator, Alexsandro Kohl afirma que a máquina ajudará aproximadamente 600 famílias da cidade de Aurora. A região tem na cebola o seu principal produto agrícola. “Esse é um ato muito importante, especialmente para os pequenos municípios. Nós sabemos da importância da agricultura para Santa Catarina e o Brasil. É por meio dela que a comida chega na mesa das pessoas. Temos só agradecer aos deputados e senadores e também ao Governo do Estado, por meio do governador Carlos Moisés, que forneceu a contrapartida necessária. Para uma cidade como Aurora, um trator como esse representa muito e faz a diferença para muitas pessoas”, afirma o prefeito.

O ato foi acompanhado pelas deputadas federais Carmen Zanotto e Geovânia de Sá, e pelos deputados estaduais Silvio Dreveck, Sargento Lima e Dirce Heiderscheidt.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom