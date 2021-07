Golpe no campo: governo do RS alerta produtores rurais

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) do Rio Grande do Sul faz novo alerta sobre golpes no campo a prefeituras e produtores rurais. Dizendo-se representantes do governo, criminosos têm oferecido diferentes produtos e serviços em troca de depósito de valores, a título de frete, custo de combustível e insumos em geral.

Na última semana, golpes desse tipo foram registrados nos municípios de Erval Grande, Constantina e Condor, de acordo com a secretaria. Em março deste ano, o mesmo golpe foi aplicado em outras duas cidades gaúchas e vários outros casos foram registrados em 2019 e 2020.

A SEAPDR reforça que os convênios com o governo estadual nunca envolvem depósitos em dinheiro para pessoas físicas. Os programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação.

A orientação é a de que, caso um produtor seja contactado com esse tipo de proposta, registre boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

Um ofício já teria sido encaminhado à Secretaria da Segurança Pública e à Polícia Civil do estado para que redobrem a atenção aos boletins de ocorrência e investiguem os responsáveis por esse tipo de golpe.

Com informações Canal Rural