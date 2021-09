Ferramenta gratuita do SENAR ajuda a garantir qualidade na produção de leite

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (SENAR/SC) reforça aos produtores e trabalhadores rurais que atuam na produção de leite no Estado para aproveitarem mais uma oportunidade de conhecimento que o SENAR Nacional trouxe ao setor. Para auxiliar na segurança alimentar e nutricional da população, a entidade lançou, neste mês, a cartilha 287: “Bovinocultura: produção de leite conforme a IN 76 e 77 de 2018”.

O material disponibilizado gratuitamente na Coleção SENAR aborda os padrões de identidade e qualidade do leite cru e os procedimentos importantes desde a produção na propriedade rural até o estabelecimento beneficiador e processador de leite, estabelecidos nas Instruções Normativas nº 76 e nº 77 do Ministério da Agricultura.

Os produtores e trabalhadores da pecuária leiteira aperfeiçoarão seus conhecimentos e entenderão de forma mais detalhada os conceitos quanto ao resfriamento e armazenamento do leite em tanques resfriadores, os procedimentos de coleta e transporte de leite cru refrigerado a granel, além dos cuidados necessários com o produto de acordo com a normativa.

O material ainda traz informações referentes às análises das amostras do leite, que devem ser enviadas periodicamente à Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite (RBQL).

O superintendente do SENAR/SC, Gilmar Zanluchi, destaca que as cartilhas e vídeos oferecidos gratuitamente pelo SENAR oportunizam fomentar o conhecimento com o acesso aos conteúdos ministrados nos cursos e treinamentos. “É um privilégio ao nosso produtor ter em mãos materiais tão ricos em informações que auxiliam na implementação de técnicas e inovações para garantir qualidade e elevar a renda das famílias”.

O presidente do Sistema FAESC/SENAR-SC, José Zeferino Pedrozo, ressalta que a cartilha reforçará o trabalho feito no Estado com os grupos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). “Com as ações da ATeG os produtores de leite contam com todo o apoio necessário para garantir as melhores tomadas de decisões, o planejamento adequado nas propriedades e para implementar ações práticas da produção. O conteúdo servirá como uma ferramenta a mais para auxiliar os produtores a seguirem os padrões de qualidade das Instruções Normativas nº 76 e nº 77 do Ministério da Agricultura”, conclui.

Outras cartilhas – Ao todo são mais de 170 títulos em diversas áreas do setor agropecuário disponíveis na Estante Virtual – Coleção Senar.

Se você preferir, pode visualizar as cartilhas por meio do aplicativo “Estante Virtual Coleção Senar”, disponível nas lojas da Apple e da Play Store.

AMPLIE CONHECIMENTOS

O SENAR oferece cursos gratuitos de formação profissional rural na área de bovinocultura de leite; produção de leite e seus derivados. Para obter informações entre em contato com o Sindicato Rural de seu município ou com o SENAR/SC.

