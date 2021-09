Epagri seleciona cultivares de alface voltados ao cultivo orgânico

O cultivo de alimentos orgânicos está crescendo em ritmo acelerado no mundo todo. Em Santa Catarina não é diferente. O interesse dos agricultores por esse tipo de cultivo é cada vez maior. Para atender a demanda desse mercado em expansão, os pesquisadores da Epagri da Estação Experimental de Itajaí trabalham para oferecer às famílias agricultoras cultivares voltados especialmente para o sistema orgânico de produção.

Nos últimos 20 anos, a Estação Experimental da Epagri de Itajaí vem trabalhando com diversas atividades de hortaliças dentro do sistema orgânico, como controle de pragas, controle de doenças, nutrição e a seleção de cultivares. O pesquisador Euclides Schallenberger aborda um dos gargalos da produção orgânica: “Um dos grandes problemas hoje, na área de produção orgânica de hortaliças, é a falta de sementes e mudas. As normas oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) recomendam que os produtores orgânicos utilizem mudas orgânicas, vindas de sementes orgânicas. Infelizmente, há pouquíssima semente orgânica disponível hoje no mercado.”

Epagri faz seleção de cultivares para a produção de sementes e mudas destinadas ao cultivo orgânico

Pensando nisso, os pesquisadores estão trabalhando em avaliações de materiais para desenvolver mais cultivares de alface voltadas para o sistema orgânico. A alface é hoje, dentre as hortaliças folhosas, a mais consumida no Brasil. “A Epagri está atendendo uma demanda da sociedade para garantir cada vez mais alimentos saudáveis e com menos impacto ambiental” – relata o pesquisador.

Estão sendo avaliadas as características de 5 cultivares. Entre elas, o cultivar Litorânea, desenvolvido e lançado pela Epagri e um material, com potencial para ser registrado no MAPA, que foi selecionado na propriedade de um agricultor. Esse material foi selecionado pelos pesquisadores em visita técnica, que enxergaram no material, cedido pelo agricultor, características excelentes para o cultivo orgânico. Agora essa alface está sendo comparada com os demais cultivares. O cultivar de alface Litorânea é voltado especialmente para o sistema orgânico de produção. Schallenberger cita uma das vantagens do produto: “Essa alface é muito resistente ao calor, portanto nessa época do ano, é uma planta que não apresenta doenças e nem pragas, podendo ficar mais tempo no campo aguardando a colheita.”

Alface Litorânea, cultivar da Epagri desenvolvido para o cultivo orgânico

Outra característica importante desse cultivar é o seu pendoamento tardio, que chega a acontecer em torno de 15 dias após outros cultivares. O pendoamento faz parte do ciclo natural das alfaces, A planta nasce, cresce e forma o pendoamento para produzir sementes para novas mudas. Mas, assim que ela começa a pendoar, ela perde toda as características comerciais, então ela não pode estar pendoada para ir para o mercado. A alface Litorânea pode ser encontrada no mercado sendo comercializada pela empresa Isla.

O material cedido pelo agricultor ainda não foi nomeado. Schallenberger conta que as avaliações são promissoras e que a alface apresenta características muito diferentes das demais cultivares que estão no mercado. Ela tem coloração escura e por isso os pesquisadores estão avaliando se ela apresenta compostos fenólicos na sua composição, que são extremamente saudáveis para quem vai consumir. “O aspecto visual dela é muito bom e também apresenta uma forte resistência a pragas e doenças. Então é um cultivar excelente para o sistema orgânico, já que nesse sistema é proibida a utilização de qualquer agrotóxico” – explica o pesquisador.

O pesquisador mostra o novo material de alface que está sendo avaliado

Para mais informações sobre a seleção de cultivares de hortaliças para o cultivo orgânico, entre em contato com a Estação Experimental da Epagri de Itajaí.

Fonte: Epagri