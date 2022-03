Clube Astréa apresenta nova Rainha – Bianca Grillo de Oliveira

Aconteceu, no último sábado, 12/03, o “Jantar da Rainha” evento inédito do Clube Astréa, onde foi realizada a coroação da nossa nova Rainha, Bianca Grillo de Oliveira, que recebeu o reinado de Maria Cláudia Souza Rodrigues.

O jantar foi pensado em decorrência da impossibilidade por conta da Pandemia, da realização da cerimônia durante o Baile da Neve no ano passado, como tradicionalmente ocorria.

Com a presença apenas dos convidados das Rainhas e da Diretoria do Clube, ocorreu o cerimonial seguido de jantar, por adesão, ao encargo do Restaurante Cristal de Gelo.