Menino de 10 anos recebe alta após meses internado por Covid em SC: “Só queria ver o irmão”

Um final feliz, que bênção! O início desta semana foi especial para o pequeno Bruno, de 10 anos. Após dois meses internado por causa da Covid-19, o garoto pôde finalmente voltar para casa. O principal desejo do menino ao receber alta era ver o irmão pessoalmente. O beijo e o abraço cheio de afeto aconteceu na porta do Hospital Santo Antônio.

— Fizemos uma videochamada durante a internação, mas eles ficaram todo esse tempo sem se encontrar. São muito apegados apesar da diferença de idade e agora não se desgrudam. Estamos muito felizes — conta a mãe, Renata Ineichen.

Bruno deu entrada no hospital no dia 28 de janeiro e foi internado imediatamente. Ficou na UTI por 34 dias. A maior parte deste tempo esteve intubado, para desespero da família. A médica Juliana Ferrari Marconcini explica que a doença evoluiu para Síndrome Inflamatória Pós-Covid, cada vez mais comum em crianças.

— O paciente apresentou sinais de alterações imunológicas, riscos cardíacos e hipercoagulação. Com isso, sua defesa baixou, gerando aplasia medular, quadro em que todas as células do sangue param de ser produzidas na medula — detalha.

A mãe diz que o sentimento predominante é de alívio.

— A luta ainda vai continuar aqui fora, até ele se recuperar completamente, mas saber que ele teve a possibilidade de sair do hospital [é um alívio]… — desabafa Renata.

Bruno foi infectado pelo coronavírus quando ainda não tinha tomado a vacina. A liberação para crianças ocorreu uma semana antes do pequeno ficar doente. A mãe garante que assim que o médico liberar, o filho será devidamente imunizado.

Com informações do NSCTotal