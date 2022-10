MAÇÃ/CEPEA: Apesar do fim de mês, vendas são satisfatórias

chegou e as vendas da maçã nacional até que estiveram satisfatórias nas regiões classificadoras. Isso porque, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, os estoques estão quase zerados, o que garantiram um bom escoamento. Vale lembrar que, devido à “quebra” de safra, classificadores optaram por armazenar frutas com a estratégia de ofertá-las em períodos de escassez, quando conseguissem obter altos preços.

Nesta semana (24 a 28/10), a fuji 165 Cat 1 3 foi vendida a R$ 94,88/cx de 18 Kg na média das regiões, leve aumento de 4% frente ao período anterior. Espera-se que, para as próximas semanas, o mercado siga este ritmo, até meados de dezembro, quando as maçãs precoces deverão chegar, aumentando um pouco a disponibilidade no comércio.

Fonte: hfbrasil.org.br