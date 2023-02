Cidasc capacita agricultores do programa Alimenta Brasil

Agricultores familiares que são fornecedores do programa Alimenta Brasil em Itajaí participaram da “Capacitação sobre Rastreabilidade de Produtos de Origem Vegetal”. Profissionais da Cidasc participam da ação, que tem como objetivo orientar os produtores sobre o preenchimento do Diário de Campo e o uso do Sistema e-Origem.

O município também é parceiro e cederá uma funcionária como facilitadora, auxiliando os agricultores no acesso ao sistema. O Alimenta Brasil é um programa que adquire alimentos da agricultura familiar para doar a famílias em situação de vulnerabilidade.

Por Denise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc