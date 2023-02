Emergência está perto de acabar, diz líder da OMS para covid

Para Maria Van Kerkhove, nunca se esteve tão perto do ponto em que o Sars-CoV-2, vírus responsável pela covid-19, vai deixar de representar uma emergência mundial. A epidemiologista é a líder técnica da OMS para a doença e chefia a unidade para Doenças Emergentes e Zoonoses da Organização Mundial da Saúde. “Ainda estamos em uma pandemia, mas esperamos acabar com a emergência neste ano”, disse em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta 4ª feira (15.fev.2023). “Esperávamos ter encerrado no ano passado, mas não utilizamos as ferramentas disponíveis da maneira mais eficaz em todo o mundo.

Segundo Van Kerkhove, acabar com a emergência sanitária “exige um esforço conjunto ao redor do mundo”. Entre as ferramentas disponíveis, ela citou o atendimento clínico com antivirais e outras terapias. Além disso, a vacinação….

“Se as pessoas recebem o reforço e doses adicionais, sabemos que esse nível de proteção permanece muito alto por algum tempo. Então estamos em um estágio diferente, nunca estivemos tão perto de acabar com a emergência”, declarou.

Ela falou que os países devem fortalecer a vigilância e assegurar que tenham estrutura para rastrear variantes conhecidas, assim como detectar novas. Van Kerkhove ainda afirmou ser necessário assegurar a vacinação de 100% das pessoas de grupos de risco.