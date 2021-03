Carreta tomba e atinge carro na curva do Cruzeiro em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim e a Polícia Rodoviária foram acionados na manhã deste sábado (13), depois de um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro na curva da localidade de cruzeiro a cerca de 15km do centro da cidade.

Segundo informações preliminares, a carreta com uma carga de maçãs tombou e atingiu um veículo, deixando óbito no local.

A ocorrência ainda está em andamento e o Corpo de Bombeiros se esforçam para a retirada de vítima das ferragens. Maiores informações serão prestadas mais tarde assim que a ocorrência for finalizada.

Veja o vídeo feito por motoristas que passavam pelo local:

ATUALIZAÇÃO:

Foi confirmado o óbito do motorista do caminhão com placas de Treze Tílias. O nome do caminhoneiro ainda não foi divulgado pela Polícia Rodoviária e o corpo continua no local do acidente a espera da chegada do IML.

No veículo, um Citroen C3, de Otacílio Costa estavam dois homens e duas mulheres que tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Sagrado Coração de Jesus. Por sorte a carreta tombou somente na parte da frente do carro.

Imagens Wagner Urbano