Governo do Estado anuncia abertura de 48 leitos infantis em Florianópolis

A força tarefa do Governo do Estado em resposta à demanda por atendimentos pediátricos gerou um importante resultado nesta quarta-feira, 3. A Secretaria da Saúde, juntamente com a direção do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) anunciou a abertura de 48 leitos infantis em Florianópolis. A medida faz parte das readequações, de forma emergencial, com o objetivo de otimizar os leitos e o atendimento aos pacientes.

Dos 48 leitos, 18 são leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) C, que estão sendo reativados. Os outros 30 leitos de retaguarda estão localizados no Hospital Universitário (HU) de Florianópolis. As transferências dos pacientes internados nos leitos de enfermaria no HIJG para o HU serão realizadas de acordo com a condição clínica e gravidade do paciente, ou seja, os de menor gravidade terão prioridade nas transferências e, consequentemente, os graves ficarão no HIJG.

Também seguem sendo realocados pediatras de algumas áreas do Hospital Infantil para atuar na Emergência, ampliando a força de trabalho e atendendo a todos de forma mais célere, conforme a classificação de risco de cada paciente.

Nos primeiros quatro meses deste ano, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou quase 26 mil atendimentos na emergência do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). O atual cenário está relacionado ao momento sazonal, com o aumento nos casos de doenças infecciosas virais – dengue e doenças respiratórias -, o que vem refletindo na busca por atendimentos no sistema de saúde da Grande Florianópolis e também das outras regiões.

Ainda, no início do mês de abril, foram abertos sete novos leitos pediátricos no Hospital Infantil Joana de Gusmão para atender a demanda que chega na Emergência, além disso segue sendo ampliado o quadro de pediatras da unidade. A chamada Unidade de Suporte à Emergência conta com sete leitos com cadeiras de acompanhante e está localizada na estrutura onde até o final do ano passado funcionava o Hospital Dia, anexa ao Ambulatório Geral. Os leitos estão equipados com bomba de infusão e cilindro de gases medicinais.

Por Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde