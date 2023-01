Vem aí o VII Field Day from CG Series e IX Giro Técnico em São Joaquim

A diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense- ASSEA tem a honra de convidar todos os associados, Agrônomos e fruticultores da região para prestigiar o VII FIELD DAY FROM CG SERIES E IX GIRO TECNO, que acontecerá no dia 12 de janeiro de 2023, no centro de eventos Newton Stelio Fontanella em São Joaquim.

Veja a programação:

vagas são limitadas e, por isso, reforçamos o convite para aqueles que já participaram das edições anteriores não ficarem de fora do evento.

A programação do evento e o link de inscrição estão disponíveis em www.fruticulturacavudesc.rf.gd.

As inscrições já podem ser realizadas pelo site do evento. Aguardamos sua inscrição!