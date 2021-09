Hoje é dia de “Garotos de Ouro” no Over Beer em São Joaquim

Uma das baladas mais frequentadas da cidade o OVER BEER, situado em frente a Churrascaria Schlichting, apresenta um dos mais esperados shows do ano em São Joaquim o “Garotos de Ouro“.

Entre os sucesso dos Garotos de Ouro o público poderá esperar hits como “China Véia”, “Vuco-Vuco”, “Peão Farrapo”, assim como a canção “No Barulho do Meu Relho”, que possui mais de 1 milhão de visualizações na internet e o mais novo sucesso do grupo “Bagual Chorou”.

Além dos Garotos de Ouros o Over Beer trás também o Grupo Tô na Moda para abrilhantar ainda mais essa noite especial que promete agitar o final de semana em São Joaquim com a abertura da casa programada para as 18h30min.