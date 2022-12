Por “questões de segurança” Serra do Rio do Rastro permanece totalmente interditada

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv),

⚠️⚠️Informa aos usuários da SC 390 – SERRA DO RIO DO RASTRO⚠️⚠️

⏳06/12/2022

🕟 07:50

SERRA DO RIO DO RASTRO INTERDITADA

🛣️ Após retirada de grande parte do material que desceu a encosta na noite de ontem, observa-se diversas pedras soltas no paredão. E também devido estrutura de concreto (contenção) ter sido totalmente danificada, ou seja, um raio de 30 metros. A PMRv determina que por “questões de segurança” a Serra do Rio do Rastro deverá permanecer TOTALMENTE INTERDITADA até avaliações mais específicas e técnicas. Local exato do evento crítico é Rodovia SC 390 Km 410,300.

Com informaçõe do 21º Posto PMRv – Bom Jardim da Serra