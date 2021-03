Caminhoneiro morre e carro fica debaixo de carreta tombada em São Joaquim

Um grave acidente ocorrido por volta das 09:00hs, na SC 110 KM 422,450 (próximo a localidade de Cruzeiro) no município de São Joaquim, terminou com o óbito de um caminhoneiro que dirigia uma carreta, com placas de Treze Tílias, carregada com caixas de maçãs.

Além da carreta, um Citroen C3 com placas de Otacílio Costa e com quatro passageiros também se envolveu no acidente e por muita sorte o caminhou acabou tombando apenas na parte da frente do carro, fazendo com que dois homens e duas mulheres sofressem apenas escoriações leves.

Eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Sagrado Coração de Jesus e o Corpo do Caminhoneiro (que ainda não teve a identidade divulgada) foi retirado das ferragens e ficou no local aguardando a chegada do IML.

Veja o vídeo feito por motoristas que passavam pelo local:

Veja as imagens:

Imagens Wagner Urbano e Polícia Rodoviária