Rodoviária de São Joaquim receberá projeto de revitalização no paisagismo

Em conjunto, as Secretarias de Agricultura e Obras, estão realizando o trabalho de remoção das plantas altas da rodoviária. O objetivo da ação é melhorar o paisagismo e também contribuir para a segurança, tendo em vista que os moradores reivindicaram que se sentiam inseguros ao caminhar na calçada, pois as plantas dificultavam a visibilidade. Muitos munícipes relataram que já foram surpreendidos por indivíduos mal intencionados, que se escondiam atrás das plantas.

De acordo com esses fatores, surgiu a necessidade de um projeto paisagístico no local, que além de revitalizar a estética, contribuirá para uma melhor visualização do ambiente rodoviário.

O prefeito, Giovani Nunes, comentou sobre a ação: ”Há um tempo a população relatava pela insegurança que sentiam ao passar no local, pelo fato das plantas altas tirarem a visibilidade. Além disso, sentimos a necessidade de elaborar uma revitalização no paisagismo, que prevê melhores condições de conforto ambiental e estética’’, destaca o prefeito.

Neste primeiro momento, as plantas altas foram retiradas. A partir de agora, as Secretarias vão desenvolver o trabalho de revitalização. O paisagismo urbano traz muitas vantagens para o bem estar das pessoas, além da beleza de espaços e o bem-estar mental, existem também muitas vantagens físicas.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim