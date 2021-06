Vacinação em SC: 209.750 novas doses da vacina AstraZeneca chegaram a SC nesta quarta-feira

Uma nova remessa com mais 209.750 doses da vacina do laboratório Astrazeneca/Fiocruz chegou a Santa Catarina na manhã desta quarta-feira, 02. O avião com as doses pousou no aeroporto de Florianópolis às 8h10. Com mais essa remessa, o Governo de Santa Catarina soma um total de 3.437.010 doses recebidas desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Como de praxe, do aeroporto as doses seguem para a Central Estadual de Rede de Frio para a organização da logística de distribuição para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. A distribuição deste novo lote começa no início da tarde desta quarta-feira.

“Seguimos com a prioridade de distribuir com a maior agilidade possível a vacina aos municípios, e assim garantir a proteção do maior número de catarinenses. A imunização é nossa principal ferramenta contra a Covid-19”, disse o governador Carlos Moisés.

As doses das centrais regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Joaçaba, Lages e Mafra serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar. As doses das centrais de Rio do Sul, Grande Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau e Itajaí serão transportadas via terrestre. A previsão é que a distribuição seja concluída ainda nesta quarta.

Estado vai receber 21.060 vacinas da Pfizer na sexta-feira

O Ministério da Saúde confirmou o envio de um novo lote com mais 21.060 doses da vacina Pfizer para o estado de Santa Catarina na sexta-feira, 4. A previsão é que as doses cheguem ao aeroporto de Florianópolis às 19h05. A distribuição será na próxima semana.

Todas as vacinas dos laboratórios Astrazeneca/Fiocruz e Pfizer, recebidas nas remessas dos dias 2 e 4 de junho, serão distribuídas para uso como primeira dose (D1), de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.

“Com mais esses lotes de vacinas, conseguiremos dar prosseguimento à vacinação dos grupos prioritários que iniciaram a aplicação de doses recentemente e iniciar a vacinação de novos grupos”, explica o diretor da DIVE, João Augusto Brancher Fuck.

Informações detalhadas sobre os grupos que vão iniciar a vacinação a partir do recebimento dessas novas remessas e o quantitativo de doses que será encaminhado aos municípios catarinenses serão divulgadas ao longo desta quarta.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde