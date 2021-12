Bombeiros resgatam Tamanduá Mirim atacado por cães em residência de Bom Jardim da Serra

A guarnição foi acionada na tarde desta terça (28), nas margens da rodovia da SC-390, para o resgate inusitado de um animal silvestre em uma residência. Ao chegar no local foi confirmada a ocorrência onde se tratava de um Tamanduá Mirim.

O animal estava acuado e com alguns ferimentos, devido ataque pelos cães da propriedade. Foi utilizado um cambão retrátil para o resgate e uma caixa/gaiola para alocá-lo.

Feito contato com a Polícia Militar Ambiental, uma guarnição PM deslocou até o quartel de Bom Jardim da Serra, onde o tamanduá permaneceu até a chegada do apoio. A guarnição Polícia Ambiental fez a avaliação inicial do estado do animal e o conduziu até o CAV-Lages (Hospital Veterinário), onde uma médica veterinária já estava aguardando para recebê-lo e proceder exames e uma avaliação mais detalhada do estado de saúde do animalzinho, de modo a definir os cuidados necessários e proceder a posterior soltura do animal no ambiente adequado.

Com informações do Corpo de Bombeiros