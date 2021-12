Homem morre após se cortar em janela na cidade de São Joaquim

Um triste fato ocorreu no final da tarde desta última terça (28), na Rua Francisco Rides Ferreira, no Bairro Santa Paulina, em São Joaquim, quando um homem de 45 anos, acabou morrendo em um acidente doméstico após soquear uma janela.

O vidro acabou cortando as veias do braço na altura interna do cotovelo. O Samu chegou a ser chamado, mas o homem morreu com uma hemorragia profunda após o rompimento de uma artéria. o IML foi acionado e seu corpo foi levavado para uma autópsia na cidade de Lages e mais tarde será liberado aos familiares.