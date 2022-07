Microsoft venceu Google pelo plano com anúncios da Netflix

Na última quarta-feira (13), a Netflix confirmou a Microsoft como parceira para os futuros planos mais baratos, com anúncios. As propagandas durante o conteúdo disponível para os assinantes, porém, quase foram parar nas mãos do Google.

Essa batalha foi vencida pela Microsoft. Entenda como:

Após a recente perda de assinantes após mais de uma década, a Netflix revelou em abril que teria interesse em oferecer planos mais baratos através de anúncios durante o streaming. Desde essa revelação, executivos da empresa passaram a conversar com algumas companhias para firmar esse acordo de anúncios, entre elas a Comcast Corp, NBC Universal, Roku e Google.

Porém, não houve avanço em nenhuma dessas negociações devido à concorrência em serviços de streamings de vídeos e filmes que essas empresas fornecem. Afinal, o Google é dono do YouTube, a Roku Channel pertence a Roku e o serviço Peacock é do conglomerado NBC Universal.

Dessa forma, não compensaria para a Netflix fechar acordo com companhias que possuem serviços concorrentes no segmento. A Microsoft, por sua vez, não tem um serviço que pudesse concorrer diretamente no streaming de filmes, séries e vídeos.

Com informações de Hollywood Repórter