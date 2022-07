Reflexão: “eu vivo ou sobrevivo?” Nós nos sentimos vivos nesses lugares, uma experiência de tirar o fôlego em Bom Jardim da Serra; Veja o Vídeo

O casal fotografos de Aventuras Jack e lê, esteve em Bom Jardim da Serra e registraram um lindo vídeo com uma importante reflexão. Já se perguntou: “eu vivo ou sobrevivo?”

A serra catarinense possui diversos destinos incríveis para quem quer fazer uma viagem a dois, incluindo destinos para casais aventureiros. Alguns casais preferem viagens com muitas atividades, natureza e lugares a serem desbravados. A viagem para casais aventureiros possui como palco perfeito destinos com montanha e atividades que envolvam adrenalina. Inclui uma pitada a mais de emoção enquanto admira alguns dos mais belos encantos naturais do Brasil. Curtir o clima romântico da serra sem deixar de lado as emoções e aventuras do ecoturismo.

No vídeo eles mostram o quanto se sentem VIVOS nesses lugares, uma experiência de tirar o fôlego, tanto as belezas naturais quando as pessoas que Deus foi colocando em seus caminho durante essa viagem.

Conheceram a a fazenda Rincão da Palha e se impressionaram com o jovem atencioso chamado Benitos bruzzi que os atendeu e os orientou sobre a trilha até o Cânion das Laranjeiras, com uma vibe incrível, foi melhor do que o casal podia imaginár, um paraíso sem igual. SURREAL.

Se surpreenderam com as pessoas da região de coração puro, que os inspiram pelo estilo de vida e simplicidade.

Lembrem-se só estamos de passagem!

Foram bem recebidos em todos os cantos de Bom Jardim da Serra,

De fato, essa viagem os fez refletir sobre suas vidas!

Veja o Vídeo:

Siga-os: https://instagram.com/adventureelovejl?igshid=ZDc0MTNkNmI=

Por: Agência de notícias São joaquim online