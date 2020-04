Geada recobre os campos a Serra Catarinense – Outono Gelado!

A Serra Catarinense teve outro amanhecer gelado, na manhã deste domingo (19), quando as temperaturas chegaram bem próximo de zero, acentuando mais um dia frio em abril de 2020.

De acordo com a Rede de Estações Keiser, a temperatura atingida no Vale do Pericó foi de 1.5ºC, porém o espetáculo ficou por conta do Complexo dos Vinhedos em São Joaquim onde os campos nas baixadas amanheceram brancos em um nuance de paisagem de outono com as temperaturas típicas do inverno Serrano nos campos de cima da Serra.

Imagens Mycchel Legnaghi