São Joaquim tem “dois casos descartados” de COVID-19

A Secretaria da Saúde de São Joaquim, informou neste último sábado (18) que o resultado para o exame de mais um caso suspeito também testou negativo para o COVID-19.

A suspeita era de uma mulher que possuía um grau de parentesco muito próximo ao primeiro caso descartado na semana passada.

A Secretaria de Saúde aguarda agora a o resultado de um teste efetuado e um uma senhora de São Joaquim que faleceu no Hospital de triagem Tito Bianchini em Lages na madrugada desta última sexta (17).

A probabilidade de que teste negativo na senhora de 65 anos, que faleceu em Lages é alta, visto que ela possuía diversas comorbidades em um quadro oncológico, cardíaco e com insuficiência renal, “porém ela apresentava também uma síndrome de respiração aguda” com sintomas compatíveis a Sars-Cov-2, fato que, pelo protocolo exigiu a necessidade da realização do teste de Covid-19. O resultado deste último teste chegará nos próximos dias e será informado pela Secretaria de Saúde de Lages, justamente porque foi o local onde foi colhido as amostras para o a realização do exame conclusivo.

Os Números de São Joaquim:

Casos monitorados – 36

Casos suspeitos – 1

Casos descartados – 2

Casos confirmados – 0