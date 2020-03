A Abertura da 7ª Vindima de Altitude em imagens

O Centro de Eventos paroquial de São Joaquim, recebeu na noite desta última sexta (06) a abertura oficial da 7ª Vindima de Altitude. Um evento reúne 15 vinícolas da região e ocorre em todos os fins de semana de março. O evento contou coma presença do Governador Carlos Moisés, a deputada federal Carmen Zanotto, o deputado estadual Marcius Machado, Secretários de Estado, Prefeito Giovani Nunes e Vereadores de São Joaquim.

“Marquem a safra de 2020, ela nos trará vinhos inesquecíveis. A qualidade da uva está excelente”, Destacou o presidente da Vinho de Altitude Produtores & Associados, Eduardo Bassetti.

Já o Festival da Vindima ocorre nos dias 6, 7 e 8 de março no centro de Eventos Paroquial no centro de São Joaquim. A expectativa deste ano é que seja colhido mais de um milhão de quilos da fruta, com a produção de mais de um milhão de garrafas. São esperados mais de 30 mil na cidade em todo o mês.

Veja a Programação da Vindima:

Sábado 7 março

Estandes das 16h às 23h

16h30 – Balé Dinâmico

17h15– Gymnopeduo

19h– Trio Trevo

21h30– Seiferts

Domingo 8 de março

Estandes das 15h às 20h

16h– CTG Invernada Artística

17h– Martinez & Diana

18h30– Trio Malbec

